Ds Verona su Egharevba: "Era dura tenerlo dopo l'offerta dei viola"

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A margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico del Verona, Marco Baroni, è intervenuto il ds gialloblù Sean Sogliano che si è espresso anche sul trasferito di Fortune Egharevba alla Fiorentina: "Ad un certo punto dobbiamo essere coerenti. Io so che vendere un 2010 dal punto di vista professionale non è un percorso che mi piace. Ma avevamo una scadenza al 30 giugno per il bilancio. Se possiamo raggiungerlo con alcuni bene, se no dobbiamo farlo con altri. Abbiamo avuto una offerta importante dalla Fiorentina.

Il sogno per la società è di portare i giovani in prima squadra. Poi non bisogna fare moralismo. Questo inverno abbiamo bloccato un ragazzo che se non avessimo bloccato sarebbe stato già in Germania. Il calcio oggi è diventato particolare, ci sono poche persone che ragionano con i sentimenti".