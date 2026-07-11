Inter, il Coni chiede accertamenti per Anan Khalaili. Occhio a Dodo

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L’Inter dovrà aspettare ancora prima di dare l’annuncio ufficiale per Anan Khalaili. L’esterno israeliano, individuato come possibile sostituto di Denzel Dumfries sulla fascia destra, ha completato le visite per l’idoneità sportiva a Milano, ma dall’Istituto di Medicina dello Sport del Coni sono stati richiesti ulteriori accertamenti. Come riportato da Gazzetta.it, il giocatore effettuerà nuovi esami tra lunedì e martedì. Fino alla conclusione degli approfondimenti, il club nerazzurro non potrà procedere con il tesseramento e con l’ufficializzazione dell’operazione.

Torna di moda Dodo?

Chissà che con questo rallentamento per Khalaili non riaccenda altre piste di mercato. In particolare ricordiamo che l'Inter ha chiesto informazioni per Dodo negli ultimi giorni. Il brasiliano è in uscita dalla Fiorentina e dovrà trovarsi una sistemazione nel più breve tempo possibile. La richiesta del club viola è di 15 milioni per lasciar partire il giocatore in scadenza di contratto nel 2027.