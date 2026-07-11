Ufficiale
Fiorentina, annullata l'amichevole con il Modena per via di lavori allo Stadio Braglia
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Novità dell'ultima ora in casa Fiorentina, una delle amichevoli previste nel corso dell'estate per la squadra di Fabio Grosso, ossia quella dell'8 agosto contro il Modena, è stata annullata. A comunicarlo è stato lo stesso club viola attraverso questa nota ufficiale:
"ACF Fiorentina comunica che, a seguito dei lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell’illuminazione del campo di gioco allo Stadio Braglia, che renderanno lo stadio non agibile per manifestazioni sportive e/o pubbliche durante tutta la fase dei lavori, la partita amichevole contro il Modena, prevista per l’8 agosto, è stata annullata".
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