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Fiorentina, annullata l'amichevole con il Modena per via di lavori allo Stadio Braglia

Fiorentina, annullata l'amichevole con il Modena per via di lavori allo Stadio BragliaFirenzeViola.it
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Oggi alle 12:25News
di Redazione FV

Novità dell'ultima ora in casa Fiorentina, una delle amichevoli previste nel corso dell'estate per la squadra di Fabio Grosso, ossia quella dell'8 agosto contro il Modena, è stata annullata. A comunicarlo è stato lo stesso club viola attraverso questa nota ufficiale:

"ACF Fiorentina comunica che, a seguito dei lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell’illuminazione del campo di gioco allo Stadio Braglia, che renderanno lo stadio non agibile per manifestazioni sportive e/o pubbliche durante tutta la fase dei lavori, la partita amichevole contro il Modena, prevista per l’8 agosto, è stata annullata".