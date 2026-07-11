Mercato, tentativo dei viola per Arokodare: 'no' del Wolverhampton

Mercato, tentativo dei viola per Arokodare: 'no' del WolverhamptonFirenzeViola.it
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Oggi alle 15:23Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina è alla ricerca di un esterno d’attacco da consegnare subito a Fabio Grosso. In attesa di Luca Koleosho si guarda intorno e, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il club viola avrebbe avanzato una proposta al Wolverhampton per Tolu Arokodare. Tuttavia la risposta degli inglesi sarebbe stata negativa.

C'è concorrenza per Arokodare

Sul classe 2000 si registra l’interesse anche del Trabzonspor, che allo stesso modo avrebbe provato a insidiare i Wolves senza successo. Il giocatore infatti non sarebbe interessato al trasferimento. 