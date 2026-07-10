Sky: Fiorentina spinge per Valdepenas, Atta non esclude Oulai

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La Fiorentina sta spingendo per Victor Valdepeñas. Come riporta Sky Sport proseguono i contatti tra i viola e il Real Madrid per il classe 2006, ma la trattativa non è delle più semplici. Non tanto per la formula, con il Real Madrid pronto a mantenere un 50% sulla futura rivendita ma il problema è che il neo tecnico Mourinho vuole il giocatore almeno per 10-15 giorni per vederlo e perché non ci sono ancora i Nazionali. Così la Fiorentina deve riflettere se vale la pena aspettare il giocatore e pressa per averlo subito.

Sky torna anche su Oulai, centrocampista del Trabzospor. L'arrivo di Atta non modifica le strategie della Fiorentina nel reparto e il club viola continua infatti a monitorare la situazione legata a Oulaï, giocatore che resta un vero e proprio pallino del direttore sportivo Fabio Paratici per il ruolo di play davanti alla difesa. Ma la trattativa non è secondo l'esperto di mercato Di Marzio vicina alla chiusura.