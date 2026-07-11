Abbonamenti Fiorentina, lunedì parte la nuova campagna: nessun rincaro sui prezzi
La Fiorentina ha ufficializzato i prezzi della campagna abbonamenti 2026/27, che prenderà il via lunedì 13 luglio. Confermate le tariffe della passata stagione, con alcune riduzioni e iniziative speciali legate al centenario del club. Gli abbonati avranno anche la possibilità di partecipare alla festa per i cento anni, in programma sabato 29 agosto dopo Fiorentina-Frosinone.
Restano alcune limitazioni in Maratona a causa dei lavori di restyling del Franchi, che renderanno indisponibili alcuni posti per una parte della stagione. In Curva Ferrovia il rinnovo per i vecchi abbonati sarà di 290 euro (13,90 euro a gara), mentre per i nuovi il costo sarà di 365 euro (18,25 euro a partita). La Maratona centrale sarà disponibile a 808 euro per i vecchi abbonati e a 868 euro per i nuovi. Per la Tribuna, invece, i prezzi varieranno dai 2900 euro della Tribuna VIP ai 760 euro del Parterre, fino ai 410 euro della Tribuna esterna per i vecchi abbonati; per i nuovi si partirà da 476 euro fino ad arrivare a 3364 euro. Lo riporta La Repubblica.
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