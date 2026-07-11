Calciomercato Napoli in pressing per Dodo: ipotesi scambio con Noa Lang. E occhio alla Premier

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Dodo ha le valigie in mano: il Napoli può proporre uno scambio con Noa Lang. E il Nottingham Forest ha chiesto informazioni

La Fiorentina è molto attiva sul mercato dei terzini, questo perché sa di dover sostituire Gosens, Fortini e Dodo. In particolare il brasiliano ha le valigie in mano, vuole cambiare aria e non lo ha nascosto alla società viola che gli sta cercando, coi suoi agenti, una sistemazione. La richiesta per il suo cartellino in scadenza il prossimo anno non è indifferente: 15 milioni di euro. Per questo la sua cessione non risulta così semplice nell’immediato.

Napoli in pressing, occhio al Nottingham

Occhio soprattutto al Napoli, che nelle ultime settimane ha manifestato il suo interesse per il classe ’98 con una certa continuità. Alla Fiorentina piace l’esterno azzurro Noa Lang, quindi non è escluso che le parti in causa possano valutare uno scambio con un conguaglio a favore dei partenopei. Nelle scorse ore si è fatto avanti anche il Nottingham Forest per Dodo: gli inglesi sono alla ricerca di un esterno con le sue caratteristiche.

Il Como può formulare un'offerta

Da non scartare l’opzione Como, i blu reali sembrano al momento i più vicini a formulare un’offerta concreta alla Fiorentina. Ricordiamo che pure l’Inter ultimamente aveva effettuato dei sondaggi, e chissà che le complicazioni per Anan Khalaili non favoriscano un ritorno di fiamma dei milanesi. Senza dimenticare che Dodo era nel mirino della Roma a inizio mese, salvo sfumare con il passare dei giorni. Vedremo, sta di fatto che Dodo è in partenza.