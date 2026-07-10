Spagna in semifinale ancora nel segno di Merino che beffa il Belgio all'88'
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E' ancora Mikel Merino a decidere il destino della Spagna ai Mondiali (come contro il Portogallo) che con la vittoria per 2-1 con il gol del centrocampista all'88', due minuti del suo ingresso, elimina il Belgio ed è la seconda semifinalista della competizione iridata. Alla mezzora sblocca la partita a favore della Spagna Ruiz ma al 41' De Ketelaere segna il gol del pari. Nella ripresa le due squadre si danno battaglia ma da segnalare c'è solo l'infortunio del portiere belga Cortois che esce in lacrime al 71' e viene sostituito da Lammens.
All'86' entra Merino e come detto decide la partita, oltre al salvataggio di Laporte che nel recupero salva la porta dal possibile gol di Lukaku. La Spagna affronterà la Francia in semifinale.
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