Ex viola, Brekalo rinnova con l'Hertha Berlino: "Sono nel posto giusto"

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L’ex attaccante della Fiorentina, Josip Brekalo, rimarrà all’Hertha Berlino. Il club tedesco ha ufficializzato il suo rinnovo di contratto fino al giugno del 2028. Grande soddisfazione nelle parole del direttore sportivo Benjamin Weber, che ha sottolineato l'importanza di Brekalo all'interno del progetto: "Josip si è identificato fin da subito con l'Hertha dopo il suo arrivo a Berlino nello scorso inverno. È diventato immediatamente un elemento fondamentale sia nel nostro gioco che all'interno dello spogliatoio. Siamo molto felici che abbia scelto di legarsi al club anche per il futuro e siamo certi di poter continuare a contare sulla sua esperienza e sul suo fiuto per il gol".

L'euforia del giocatore

Entusiasta anche lo stesso Brekalo, che ha spiegato le ragioni della sua scelta: "Mi sono sentito a casa fin dal primo giorno all'Hertha e sono convinto di essere nel posto giusto. Davanti a noi c'è un periodo entusiasmante e sono felice di poter contribuire a costruirlo".