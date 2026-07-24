Pinamonti: "Fa piacere essere accostato a grandi squadre ma penso solo al Sassuolo, vedremo..."

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Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, è stato accostato a Lazio e Fiorentina. Dal ritiro neroverde ai microfoni di SkySport il giocatore, sulle voci di mercato, ha però dichiarato: "Mi fa piacere essere accostato a grandi squadre, è motivo di orgoglio. Però cerco di non dare troppa importanza alle voci: penso solo al Sassuolo. Vedremo cosa accadrà nel prossimo mese.

E sul neo tecnico Alberto Aquilani, che ha iniziato ad allenare nella Fiorentina Primavera, prima di Pisa e Catanzaro, ha detto: "Mi ha colpito l'atteggiamento che ha con noi calciatori, oltre alla cura della parte tattica".