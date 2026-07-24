Belghali, dall'interesse viola all'addio alla A: l'OM gioca d'anticipo
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Il terzino destro del Verona e dell'Algeria (con cui ha disputato i Mondiali segnando un bellissimo gol) Rafik Belghali ha gli occhi di diversi club di serie A addosso. Dopo l'interesse della Fiorentina, che ha virato poi su altri obiettivi prendendo Jimenez e puntando Joao Mario, anche Roma e Inter hanno chiesto informazioni.
Ma il suo futuro potrebbe essere lontano dalla serie A visto che l'Olympique Marsiglia ha fatto un'offerta al Verona spingendosi fino a 13 milioni che il club scaligero vorrebbe alzare a 15. Lo riporta Tuttomercatoweb.
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