Nazionale: dopo il no di Guardiola, Pirlo in chiusura per la panchina azzurra
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La Federazione ha dovuto prendere atto del no di Pep Guardiola alla proposta di essere il prossimo ct della Nazionale azzurra e dunque arriva la vita su Andrea Pirlo, che nel week end potrebbe diventarlo ufficialmente.
Secondo quanto riportato da Sky Sport, manca solo la definizione formale degli accordi contrattuali, dopodiché l'ex centrocampista diventerà il commissario tecnico degli Azzurri a tutti gli effetti e l'intenzione è appunto chiudere in questo week end.
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