Dialoghi Fiorentina-Lazio per uno tra Brescianini e Fabbian

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Uno tra Marco Brescianini e Giovanni Fabbian potrebbe finire alla Lazio. Il club di Gattuso cerca infatti un centrocampista e, secondo quanto riporta Sportitalia, ha avviato dialoghi con la Fiorentina. I due giocatori, da oggi in Inghilterra con la squadra viola, in questa prima parte di preparazione sono stati spesso adattati a ruoli differenti dal centrocampista, in particolare Brescinini utilizzato come terzino destro. Sono dunque due giocatori non incedibili per i viola e due profili che interessano e che erano stati seguiti in passato, con uno dei due può arrivare in prestito.

"Nei giorni scorsi con i viola era stato appena sfiorato un discorso legato a Nuno Tavares, vedremo se ci saranno altri sviluppi" è l'altra considerazione fatta..