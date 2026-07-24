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Il difensore 2005 Scuderi in prestito alla Juve Stabia: c'è l'annuncio

Il difensore 2005 Scuderi in prestito alla Juve Stabia: c'è l'annuncioFirenzeViola.it
© foto di Federico Serra
Oggi alle 18:45News
di Redazione FV

Un 2005 della Fiorentina, Giulio Scuderi, è un nuovo giocatore della Juve Stabia. Lo comunica il club campano che lo ha prelevato appunto in prestito con dirittto di riscatto e contro riscatto dalla Fiorentina dove era arrivato nel 2023 per giocare nel settore giovanile.

Il comunicato della Juve Stabia sull'acquisto di Scuderi

Ecco la nota dela Juve Stabia: "La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con l’ACF Fiorentina per l’acquisizione, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e opzione di controriscatto in favore del club viola, del difensore Giulio Scuderi, che ha sottoscritto un contratto con la società gialloblù fino al 30 giugno 2027".
 