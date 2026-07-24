Caputi: "Sul mercato bene la Fiorentina e il Milan, poi solo delusioni"

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Massimo Caputi, giornalista, è intervenuto a TMW Radio per commentare l’andamento del calciomercato italiano: “Mi stanno deludendo tutti. A parte il Milan, cosa hanno fatto le altre. Poi è vero, l'Inter parte da campione, il Napoli è stato condizionato dagli infortuni, ma non è successo nulla. La Roma è indietro, si è vista soffiare i giocatori che voleva. Il mercato non è ancora partito. Ha fatto bene la Fiorentina".

Spalletti e Gasperini: chi esploderà prima dei due?

"Spalletti. Gasperini ora ha un potere che non aveva prima, se le cose non vanno, la società avrà responsabilità ma c'è dentro anche lui poi".