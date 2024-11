VINICIUS, Dalla Spagna: l'Al Hilal si fa avanti e lui apre

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il portale spagnolo Fichajes riporta che l'Al Hilal in Saudi Pro League si sarebbe fatta avanti con Vinicius jr. Da parte sua l'attaccante brasiliano avrebbe dato una prima apertura alla possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita nel prossimo futuro. Certo, il Real Madrid non pare comunque intenzionato a mollare la presa così facilmente, ed anzi sembra che abbia offerto nei giorni scorsi un rinnovo di contratto alla sua stella, appena un anno dopo aver firmato l'ultimo. Ancora non è però arrivata nessuna risposta in tal senso.