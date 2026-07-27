Viery alla Fiorentina aiuta il Gremio: con la sua cessione pagati gli stipendi arretrati

vedi letture

Il trasferimento di Viery Fernandes Santos Lopes alla Fiorentina ha avuto effetti immediati anche sulle casse del Grêmio. Secondo quanto riportato dal quotidiano brasiliano Correio do Povo, il club di Porto Alegre ha utilizzato parte dell'incasso derivante dalla cessione del difensore ai viola per saldare gli stipendi arretrati dei propri calciatori.

Il pagamento ricevuto dalla Fiorentina è arrivato nei giorni scorsi e ha consentito al Grêmio di regolarizzare le mensilità ancora in sospeso, comprese quelle relative agli stipendi e ai diritti d'immagine. Il club brasiliano sta attraversando un periodo di difficoltà economica e, proprio per questo, sta cercando di ridurre il monte ingaggi e contenere i costi nella costruzione della rosa, privilegiando operazioni a basso costo e stipendi più sostenibili.