Pirlo ct, momentaneamente saltato. Maldini e Leonardo possono fare un passo indietro

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Si è improvvisamente complicato il percorso che avrebbe dovuto portare Andrea Pirlo sulla panchina della Nazionale italiana. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la nomina dell'ex centrocampista come nuovo commissario tecnico è al momento saltata dopo il mancato via libera del presidente della FIGC Giovanni Malagò. Per questo motivo sono stati annullati anche gli incontri previsti a Roma che avrebbero dovuto precedere l'ufficializzazione dell'incarico.

Alla base dello stop ci sarebbero le polemiche legate alla collaborazione commerciale di Pirlo con Fonbet, tema sul quale lo stesso allenatore è intervenuto con un lungo messaggio pubblicato sui propri canali social. L'ex tecnico di Juventus e Sampdoria ha ribadito di aver sempre operato nel pieno rispetto delle leggi e ha precisato che il rapporto con la società è nato esclusivamente nell'ambito della sua esperienza professionale negli Emirati Arabi Uniti, respingendo qualsiasi interpretazione di carattere politico. Secondo Sky Sport, resta da capire se lo stop sia soltanto temporaneo o definitivo; nel frattempo, anche le posizioni di Paolo Maldini e Leonardo potrebbero essere rivalutate qualora il progetto tecnico dovesse cambiare.