Il Como non molla Kean. Moretto spiega il motivo: "È il preferito di Cesc Fabregas"

Il Como non molla Kean. Moretto spiega il motivo: "È il preferito di Cesc Fabregas"FirenzeViola.it
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Oggi alle 12:29News
di Redazione FV
Secondo il giornalista esperto di mercato Moise Kean resta in cima alla lista del Como: è Fabregas ad aver indicato il suo nome

Non si interrompono le voci riguardanti l'interesse da parte del Como per Moise Kean. Secondo quanto afferma l'esperto di mercato Matteo Moretto nel corso di una diretta sui social, Cesc Fabregas considera l'attaccante della Fiorentina come la prima scelta per migliorare il reparto dei lariani. 

L'alternativa è Zirkzee

Proprio per questo motivo vanno avanti i contatti tra le parti, con l'allenatore spagnolo grande regista della potenziale operazione che porterebbe Kean sul Lago di Como. L'alternativa risponderebbe al nome di Joshua Zirkzee del Manchester United, comunque alto nella graduatoria personale dei giocatori che interessano al tecnico. 