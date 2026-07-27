De Gea e Fiorentina avanti insieme. Lo spagnolo resta capitano e leader

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David De Gea sarà il capitano della Fiorentina nella stagione del Centenario. Come racconta il Corriere dello Sport-Stadio, il portiere spagnolo continuerà a indossare la fascia dopo aver scelto di restare a Firenze, nonostante all'inizio dell'estate fossero emersi alcuni dubbi sul suo futuro. Da una parte c'erano le riflessioni del club legate all'età e all'ingaggio dell'ex Manchester United, dall'altra alcune offerte ricevute dal giocatore. Il confronto con Fabio Paratici e Fabio Grosso ha però portato alla decisione di proseguire insieme almeno per un'altra stagione.

Secondo il quotidiano, la scelta di affidare la fascia a De Gea rappresenta un segnale di continuità all'interno dello spogliatoio. Il numero uno viola era già diventato capitano nella scorsa stagione e oggi è considerato uno dei principali leader della squadra. Resta invece da capire chi indosserà la fascia in sua assenza: nelle amichevoli estive l'hanno portata Rolando Mandragora e, a sorpresa, anche Pietro Comuzzo, mentre dopo l'addio di Robin Gosens la Fiorentina è alla ricerca di nuove figure di riferimento all'interno del gruppo.