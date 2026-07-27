Dovbyk esce dagli obiettivi della Fiorentina: visite mediche fissate col Bologna
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Niente Fiorentina per Artem Dovbyk: domani l'ucraino lascerà la Roma per effettuare le visite mediche con il Bologna nell'affare Castro
Artem Dovbyk sarà un nuovo giocatore del Bologna. L'attaccante ucraino non solo ha detto sì alla squadra di Tedesco, ma ha proprio spinto affinché venisse portata a termine la doppia operazione con la Roma. Santiago Castro farà il viaggio inverso per una cifra superiore ai 35 milioni di euro più il 10% della futura rivendita.
Domani le visite mediche col Bologna
Dovbyk, che era stato preso in considerazione dalla Fiorentina come potenziale rinforzo in attacco in caso di partenza da parte di Moise Kean, quindi deve essere depennato da questa short list. L'attaccante nella giornata effettuerà le visite mediche di rito prima del prestito che lo legherà ai rossoblu fino al 2027.
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