Ufficiale Altro giovane viola in prestito: il portiere Vannucchi passa all'Arzignano

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Altro giovane sistemato in prestito, dalla Fiorentina. È ufficiale infatti il passaggio in prestito del baby portiere Tommaso Vannucchi all'Arzignano Valchiampo, club che nella prossima stagione militerà in Serie C. Ecco l'annuncio:

"Tommaso Vannucchi è un nuovo calciatore gialloceleste. Il portiere toscano classe 2007 arriva all’FC Arzignano Valchiampo in prestito dall’ACF Fiorentina.

«Ho sentito subito una bella sensazione. Ho visto una squadra giovane dove poter approcciare molto bene. Sono contento di fare questa esperienza e di provare il calcio dei grandi. Ci dovremo ambientare al meglio per affrontare la stagione nel migliore dei modi. Sono qui, pronto a dare tutto. Porto lo spirito e la voglia di allenarsi facendo sempre qualcosa di più rispetto al giorno precedente».

Si ringrazia la società viola per la collaborazione ed il lavoro in sinergia.

Benvenuto ad Arzignano, Tommaso!".