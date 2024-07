VIERI, Palladino darà continuità al lavoro di Italiano

FirenzeViola.it

A margine dell’estrazione dei calendari di Serie A, Christian Vieri ha detto la sua su come si presenteranno i vari club ai nastri di partenza della prossima stagione. Spazio al pronostico sul vincitore finale dello Scudetto ma anche per un giudizio sulla nuova Fiorentina di Palladino: "Secondo me l'Inter parte comunque favorita, ha ancora la squadra più forte ma ripetersi non è facile. Vanoli al Toro mi intrica, come sempre il Torino punta a rimanere in Serie A ma lui a Venezia ha fatto un gran campionato. La Fiorentina ha fatto due grandissime stagioni nelle ultime annate, ora c'è Palladino che è di continuità rispetto a Italiano".