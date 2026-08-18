Ufficiale Vieira nuovo CT del Senegal: l'annuncio della Nazionale africana

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Patrick Vieira è diventato il nuovo ct del Senegal. Esonerato la scorsa stagione dal Genoa, l'allenatore francese riparte dalla nazionale africana che lo ha annunciato con un comunicato: "Il signor Patrick Vieira è il nuovo allenatore della nazionale senegalese A. La data della presentazione ufficiale e i prossimi passi del suo insediamento saranno annunciati in seguito.

Benvenuto in Senegal, mister!. Questa scelta strategica segna una nuova tappa nella volontà della FSF di allestire uno staff tecnico di alto livello, in perfetta sintonia con le ambizioni sportive del nostro Paese.I confronti relativi alle modalità amministrative e contrattuali per la sua presa di servizio proseguono tra le parti. La data della presentazione ufficiale del nuovo Commissario Tecnico nazionale, così come le prossime fasi del suo insediamento, saranno oggetto di una successiva comunicazione".