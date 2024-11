VIEIRA, Balotelli contro l'Udinese? Sta lavorando bene

FirenzeViola.it

Visto che ha detto che l'Udinese è una squadra fisica, domani un giocatore come Balotelli può essere una carta? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Patrick Vieira, allenatore del Genoa che a due giorni dalla sfida contro l'Udinese - gara valida per la 14esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Non voglio prendere decisioni in base all’altezza del giocatore (sorride, ndr). La cosa più importante è avere un modo di giocare chiaro. Mario è un giocatore importante, ha lavorato bene questa settimana. Deve continuare così. Sa che può fare gol ma deve continuare così".