VIDEO, Vlahovic no stop: si allena anche per Natale

Dusan Vlahovic non si vuole fermare e anche durante i giorni di riposo concessi da Vincenzo Italiano si allena al massimo. Come ha mostrato lo stesso giocatore nelle proprie Instagram Stories, esercizi durissimi anche a Natale per l'attaccante classe 2000 della Fiorentina. Così che il 2022 possa essere ancora meglio di un 2021 da record. Ecco le immagini: