VIDEO, Squadra in campo: ripresa degli allenamenti

Archiviata la pausa per il Natale, il gruppo squadra della Fiorentina si è ritrovato nella mattinata odierna al Centro Sportivo Davide Astori per la ripresa ufficiale degli allenamenti agli ordini di mister Prandelli. Come si usa solitamente, e come mostrato dal video diffuso dall'account di Twitter del club viola, i primi lavori sono stati soprattutto di tipo aerobico e motorio.