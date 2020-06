VIDEO, Rocco traduce dal fiorentino allo slang USA

Per avvicinarsi alla gara di questa sera con la Lazio, Dazn (il canale dove sarà trasmessa la partita della Fiorentina dalle 21:45) ha pubblicato sui propri social un video divertente - registrato ovviamente svariati mesi fa - in cui il presidente viola Rocco Commisso si cimenta con la traduzione in americano di alcuni modi di dire in vernacolo fiorentino, come ad esempio "s'ha di' d'andà" ("andiamocene!"), "senza lìlleri, 'un si làllera" ("senza soldi non si balla"), "passami la granata" ("dammi la scopa") e tanti altri. Ecco il video con le risposte del presidente:

