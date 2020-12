VIDEO, Gli highlights del derby femminile tra Viola ed Empoli

Solo un pari per la Fiorentina Femminile che nel pomeriggio non è riuscita ad andare oltre l'1-1 nel derby contro l'Empoli in trasferta. Nel video, fornito dal profilo Twitter ufficiale del club viola, i gol di Abigail Kim per le viola e di Glionna per la squadra azzurra. La Fiorentina ha sbagliato un calcio di rigore con Sabatino allo scadere, fallendo così una ghiotta occasione per ottenere i tre punti.