Video, Beltran si sblocca e spiana la strada al 2-1 del Valencia in Coppa

Lucas Beltran si sblocca. L’attaccante della Fiorentina, in prestito secco al Valencia, ha segnato ieri la sua prima marcatura in maglia giallorossa pareggiando momentaneamente i conti nella gara contro il Cartagena valida per la Coppa del Re. L’argentino ha siglato l’1-1 con un gol di rapina sulla respinta del portiere avversario dopo che i padroni di casa erano passati in vantaggio per 1-0. La sua rete ha spianato la strada al 2-1 finale del Valencia.
Questo il video con il gol del classe 2000 pubblicato direttamente dal club spagnolo sul proprio profilo Instagram:
