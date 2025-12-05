Beltran esulta per il primo gol con il Valencia: "Lo cercavo da tanto"
FirenzeViola.it
L’attaccante viola Lucas Beltran, in prestito secco al Valencia, ha parlato ai canali social del club spagnolo esternando le sue emozioni per il primo gol segnato in maglia giallorossa: “Sono molto felice, prima di tutto per essere passato al turno successivo e poi perché il gol era qualcosa che cercavo da tanto tempo. Lavoriamo tutti i giorni per portare il Valencia il più in alto possibile, e vogliamo dire ai tifosi che sappiamo di dover migliorare tanto ma che dobbiamo continuare su questa strada. Per questo gli chiediamo di continuare a supportarci sempre, ovunque andiamo”.
Pubblicità
News
Tardelli sul Var: "La A gestita da un protocollo improbabile con falli giudicati mai allo stesso modo"
Undici punti prima della fine del girone d'andata. Cosa chiedo a Vanoli. Idee di mercato: Brescianini, Boga e Sergio Ramosdi Luca Calamai
Le più lette
1 Undici punti prima della fine del girone d'andata. Cosa chiedo a Vanoli. Idee di mercato: Brescianini, Boga e Sergio Ramos
2 Cambio modulo? Ok, ma non è un dogma. La vera tattica sarà la risposta ai 3000. Una parte di Firenze è rassegnata
Copertina
Lorenzo Di BenedettoScelta la linea morbida per uscire da una situazione complicatissima. Tante belle parole ma contano soltanto i fatti: 6 punti in 13 partite sono una vergogna. Pensare alla Serie B un dovere: ecco cosa succederebbe con i contratti dei giocatori
Angelo GiorgettiPioli o Vanoli, è cambiato poco: serve una proposta di calcio nuova, la squadra è prigioniera. Il patto con la Curva non basta: il Viola Park apra le porte a Firenze
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com