Beltran esulta per il primo gol con il Valencia: "Lo cercavo da tanto"

L’attaccante viola Lucas Beltran, in prestito secco al Valencia, ha parlato ai canali social del club spagnolo esternando le sue emozioni per il primo gol segnato in maglia giallorossa: “Sono molto felice, prima di tutto per essere passato al turno successivo e poi perché il gol era qualcosa che cercavo da tanto tempo. Lavoriamo tutti i giorni per portare il Valencia il più in alto possibile, e vogliamo dire ai tifosi che sappiamo di dover migliorare tanto ma che dobbiamo continuare su questa strada. Per questo gli chiediamo di continuare a supportarci sempre, ovunque andiamo”.