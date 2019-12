VIDEO ACF, Viola in campo con la testa a Bologna

Fiorentina in campo anche per l'ultimo dell'anno: la squadra viola, come è possibile vedere tramite alcuni video pubblicati dalla società sui suoi canali social, ha svolto questa mattina una nuova seduta, l'ultima del 2019, per continuare la preparazione in vista dell'appuntamento del 6 gennaio a Bologna. Domani alle 16.30 è invece in programma l'allenamento a porte aperte allo stadio Franchi. Ecco le immagini del lavoro odierno della Fiorentina ripresa dal Twitter viola: