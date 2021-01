VIDAL AL 45', Qua è dura giocare: continuiamo così

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, OLIVERA RIMASTO IN SUDAMERICA IN ATTESA DI... Maxi Olivera, terzino sinistro uruguaiano di proprietà della Fiorentina, aspetta di capire quale sarà il suo futuro. Il suo prestito al club messicano Juarez è scaduto e il giocatore è ancora sotto contratto con la società viola fino... Maxi Olivera, terzino sinistro uruguaiano di proprietà della Fiorentina, aspetta di capire quale sarà il suo futuro. Il suo prestito al club messicano Juarez è scaduto e il giocatore è ancora sotto contratto con la società viola fino... NOTIZIE DI FV FIO-INT 1-1, ALTRA CHANCE OSPITE, ORA CON SANCHEZ Ennesima occasione da gol per l’Inter al 79’: azione sulla sinistra di Perisic che si beve Venuti e mette la palla in mezzo, sulla sinistra Sanchez si fa beffe di Igor, prova la deviazione di prima a porta quasi vuota ma manda la sfera a lato. Si resta... Ennesima occasione da gol per l’Inter al 79’: azione sulla sinistra di Perisic che si beve Venuti e mette la palla in mezzo, sulla sinistra Sanchez si fa beffe di Igor, prova la deviazione di prima a porta quasi vuota ma manda la sfera a lato. Si resta... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 13 gennaio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi