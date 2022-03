VIAREGGIO CUP, Pesante ko per i viola all'esordio

Sonora sconfitta per la Fiorentina Under 18 nella gara di esordio del Torneo di Viareggio ad opera dei nigeriani dell'Alex Transfiguration, sotto gli occhi del responsabile del settore giovanile Angeloni (nella foto). Il risultato di 6-2 dà il tenore dell'andamento della partita, con i viola che già ne primo tempo perdevano due a zero. Nella ripresa arriva il tris di Ahmed (che ha siglato una tripletta) ha chiuso praticamente la gara una sfortunata autorete di Vigiani. Ma proprio sul 4-0 c'è stato il gol di Sene che poteva dare di nuovo speranze ai viola se non fosse per un rigore (sempre tirato da Ahmed) e il gol di Okoro (doppietta anche per lui) che rendeva la partita un set tennistico. Ancora Sene (doppietta per lui) rendeva meno amara la sconfitta ma, oltre al ko, il passivo pesante potrebbe decidere negativamente sul cammino dei viola. Nella seconda partita del girone intanto, sabato alle ore 11.00, i viola affronteranno il Pisa al "Torrini" di Sesto Fiorentino che oggi ha battuto il Monterosi 5-0.



FIORENTINA: Bertini, Macchi (46' Presta), Saltalamacchia, Biagetti (46' Vigiani), Cellai (75' Fiaschi), Koffi, Denes (57' Charalampoglou), Atzeni (66' Nardi), Sene, Aprili (53' Marcucci), Bigozzi. A disp: Turini, Chiesa, Tognetti, Cayode. All: Papalato.

ALEX TRANSFIGURATION: Olisa, Akansamiro, Oyedele, Ogungbe, Okoro (75' Ezekiel), Moshood (59' Ogundana), Oladimeji, Ahmed (75' Obasi), Alfred, Agbede (59' Yakubu), Odunsi. A disp: Amaechi, Anoliefota, Abubakar. All: Uslie.

NOTE: Ammoniti Saltalamacchia (F), Oladimeji (AT).

RETI: 28', 46',68' Ahmed (AT), 33', 71' Okoro (AT), 49' aut. Vigiani (F), 63', 87' Sene (F)