Inter, si lavora al rinnovo di Calhanoglu: obiettivo firma entro dicembre

Il futuro di Hakan Calhanoglu potrebbe essere ancora a tinte nerazzurre. L'Inter ha avviato nuovi contatti con l'entourage del centrocampista turco, attualmente sotto contratto fino a giugno 2027, con l'obiettivo di trovare un accordo per il prolungamento entro la fine dell'anno. Come riportato da Il Giorno, la volontà di entrambe le parti sarebbe quella di proseguire insieme, ma resta da trovare un'intesa sulle cifre.

Il principale nodo riguarda l'ingaggio: Calhanoglu percepisce attualmente 6,5 milioni di euro a stagione, ma Oaktree punta a ridurre la componente fissa degli stipendi, lasciando maggiore spazio ai bonus legati a rendimento e risultati. Il giocatore sarebbe disposto a valutare questa formula, a condizione che il valore complessivo dell'offerta sia soddisfacente. Nel frattempo, il turco resta un punto fermo di Chivu e si prepara a guidare il centrocampo nerazzurro anche nella trasferta contro l'Atalanta.