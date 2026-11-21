La Lazio non si ferma più, il Como riparte: battute Lecce e Cagliari

La dodicesima di Serie A si apre con due risultati tutt'altro che inaspettati: la Lazio continua a correre e conquista la decima vittoria nelle prime dodici giornate di campionato, superando 3-0 il Lecce e assicurandosi un'altra settimana in vetta alla classifica. La squadra di Gattuso viene trascinata ancora una volta da Noslin, sempre più protagonista, autore di una doppietta. L'attaccante biancoceleste sblocca il risultato nel primo tempo, anticipando tutti di testa su un cross di Isaksen, dopo una prima fase di gara in cui il Lecce aveva messo in difficoltà i padroni di casa con aggressività e ripartenze. Prima dell'intervallo Mandas è decisivo con due interventi su N'Dri e Geubbels. Nella ripresa, proprio nel momento di maggiore pressione dei salentini, arriva il raddoppio: Floriani Mussolini serve Taylor, che libera Noslin con un colpo di tacco per il facile 2-0. Nel finale Frattesi chiude i conti con un elegante pallonetto su assist di Cancellieri.

Ritrova il successo anche il Como, che si mette alle spalle la sconfitta contro l'Inter battendo 2-0 il Cagliari e portandosi momentaneamente al quarto posto con 26 punti. Una partita combattuta, con la squadra di Pisacane brava inizialmente a chiudere gli spazi e a rendersi pericolosa soprattutto con Maldini. A sbloccare il risultato sono però i padroni di casa al 24': il cross di Couto trova Ramon, che sovrasta tutti e firma il vantaggio di testa. Nella ripresa il Cagliari perde progressivamente compattezza e il Como ne approfitta per raddoppiare: ancora Couto protagonista con un traversone preciso per Da Cunha, che si avventa sul pallone e batte il portiere con un'incornata. Nel finale Douvikas va vicino al tris colpendo una traversa, ma il risultato non cambia. Il Como incassa tre punti pesanti nella corsa alle zone alte, mentre il Cagliari resta fermo a quota 16.