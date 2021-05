VERSO CAGLIARI, Tutti a disposizione, anche FR7

Archiviata la vittoria contro la Lazio, per la Fiorentina è già tempo di pensare al prossimo impegno contro il Cagliari. Come sottolinea La Nazione, Iachini avrà a disposizione l'intera rosa in vista della partita della Sardegna Arena. Igor tornerà dalla squalifica e si candida ad una maglia da titolare dopo l’intensa prova a cui è stato sottoposto due giorni fa Biraghi, mentre anche Ribery ha dato segnali di ripresa dopo la sostituzione anzitempo di sabato dove il francese sembrava aver accusato un problema all’inguine.