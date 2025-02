Verona, Zanetti presenta Valentini: "Ha doti importanti, ma deve fare un percorso stare bene"

Paolo Zanetti, allenatore dell'Hellas Verona, oggi in conferenza stampa ha parlato in presentazione alla sfida contro l'Atalanta, in cui figura per la prima volta tra i convocati gialloblù Nicolas Valentini, arrivato dalla Fiorentina a gennaio in prestito secco. Proprio dell'argentino xe Boca ha parlato Zanetti in conferenza, spiegando la sua condizione attuale: "Valentini ha doti importanti ma non gioca dal 10 aprile, deve fare un percorso per essere al top quando servirà, è un mancino che ci manca che può fare il quinto e anche il braccetto".