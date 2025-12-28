Verona, Bertolini: "Quello dato al Milan è un rigorino. Episodi così ce ne sono tanti"

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - "Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato: un primo tempo di compattezza dove il Milan ha avuto poche occasioni. Per fare punti a San Siro serve la perfezione. Abbiamo fatto una buona fase di non possesso, ma non essendo incisivi davanti e creando poco. In 10 minuti sono arrivati rigore e gol 3-0 su cui siamo stati ingenui. Dobbiamo guardare avanti". Lo ha detto Alberto Bertolini, vice-allenatore del Verona, commentando il ko contro il Milan. "Sul rigore, pur rispettando le decisioni dell'arbitro, sicuramente di episodi così ce ne sono parecchi, di queste mezze trattenute.

Mi è sembrato un po' un rigorino. È ovvio che ha inciso, ha indirizzato la partita. Abbiamo avuto quei 10 minuti dove siamo stati un po' sballottati dal punto di vista mentale. Rispettiamo, ma non è un episodio chiarissimo da rigore. Ci è sembrato, almeno". (ANSA).