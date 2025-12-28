Parma, Bernabé esulta dopo la Fiorentina: "Ci meritavamo di chiudere l'anno così"

Esulta Adrian Bernabé, dopo la vittoria del suo Parma ai danni della Fiorentina. E pensare che lo spagnolo in estate è stato anche cercato assiduamente dai dirigenti viola, vogliosi di portarlo a Firenze prima che la sua volontà di restare in Emilia facesse la differenza. Ieri è stato protagonista del successo proprio contro la formazione di Vanoli, così oggi il centrocampista gialloblù ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Instagram un commento sui tre punti ottenuti sottolineando l'importanza della squadra: "Ci meritavamo di concludere l’anno cosi! Orgoglioso di far parte di questo gran gruppo".