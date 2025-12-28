Dalla Turchia, anche il Besiktas è interessato a Richardson

Arrivano ulteriori sviluppi di mercato in casa Fiorentina per quanto riguarda il nome di Amir Richardson, centrocampista marocchino messo fuori rosa dai viola dopo l'intervista non autorizzata rilasciata all'Equipe pochi giorni fa.

Sull'ex Reims infatti ci sarebbe l'interesse del Beşiktaş, club turco che continua a investire nel mercato sotto la guida di Sergen Yalçın Amir. Stando a quanto riportato dal portale turco Fanatik i bianconeri avrebbero infatti contattato il club viola per capire la situazione del giocatore, trasferitosi a Firenze per 9 milioni di euro nell'estate del 2024, con la Fiorentina che sarebbe aperta alla cessione di un ragazzo che ha giocato 200 minuti in 4 partite in questa stagione.