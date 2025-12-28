Fiorentina, Milan-Hellas Verona finisce 3-0: i viola restano a -3 dai gialloblù

vedi letture

Si è da poco concluso a San Siro il match delle ore 12:30 che ha visto in campo Milan ed Hellas Verona. I rossoneri si sono aggiudicati il match vincendo per 3-0 grazie al gol a fine primo tempo del solito Christian Pulisic, bravo a farsi trovare pronto sugli sviluppi di un calcio d'angolo, e alle prime due reti in Serie A firmate ad inizio ripresa da Nkunku. I rossoneri con questi tre punti salgono momentaneamente in testa al campionato a +2 sull'Inter, mentre l'Hellas Verona resta fermo al terzultimo posto a quota 12 punti, a +3 sulla Fiorentina di Paolo Vanoli ultima con 9 punti.