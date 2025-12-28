FirenzeViola Paratici è chiamato a rivoluzionare la Fiorentina per centrare l'impresa salvezza

Dovrà lavorare ad un vero e proprio miracolo sportivo l’ormai nuovo Head of Football della Fiorentina Fabio Paratici per provare a risollevare i viola dall’ultima posizione in classifica attualmente occupata in campionato.

Una nuova realtà per Paratici

In attesa infatti delle ultime pratiche burocratiche che serviranno per liberarlo dal Tottenham e per portarlo poi sulle rive dell’Arno, è interessante cercare di capire come l’ex dirigente della Juventus, che in Italia ha vinto scudetti su scudetti e raggiunto ben due finali di Champions League, riuscirà a calarsi in una realtà in grandissima difficoltà di campo e ambientale come quella gigliata.

Serve una rivoluzione

In certe situazioni la parola che si usa più spesso è rivoluzione e probabilmente anche nel caso della Fiorentina questo termine è quello più azzeccato per provare a dare segnali di speranza. A Paolo Vanoli, che ad onor di cronaca per il momento ha inciso molto poco sulla squadra a livello di campo, nonostante il tentativo di variare il modulo e lo spartito tattico, servirà però ben più di qualche semplice segnale. Quello che infatti aiuterebbe maggiormente il tecnico della Fiorentina è una boccata d’aria fresca dal mercato, a prescindere anche da quelli che poi saranno i valori tecnici dei giocatori eventualmente acquistati.

Un mercato psicologico

In questo momento, infatti lo spogliatoio della Fiorentina ha bisogno di un ricambio di buona parte degli elementi. Non solo ripeto per aspetti qualitativi e tecnico tattici ma anche e soprattutto per un fattore psicologico. Toccherà a Paratici capire quali saranno i giocatori da cedere per fare cassa, anche a costo di effettuare sacrifici importanti, e quali quelli invece quelli utili da reperire sul mercato per poter contribuire al raggiungimento di una salvezza che, dopo la sconfitta di ieri contro il Parma, appare sempre più difficile agli occhi di un intero popolo, quello viola, spaventato e preoccupato dalle sorti di una stagione sportivamente fin qui drammatica.