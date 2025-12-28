Lazio ancora polemica con gli arbitri: "Errori a nostro sfavore, chiediamo rispetto"

(ANSA) La Lazio, dopo il gol dell'Udinese a tempo quasi scaduto che ha scatenato molte polemiche per un presunto fallo di mano di Davjs, evidenzia, pur nel rispetto del lavoro e dell'impegno della classe arbitrale, con crescente amarezza "una serie di errori sempre a nostro sfavore, ripetuti e difficili da comprendere". Per questo il club biancoceleste, in una nota "chiede rispetto, uniformità di giudizio e maggiore attenzione" per gli "episodi che stanno incidendo in modo evidente sul lavoro della squadra e sull'equità della competizione, generando rilevanti danni economici al club e ledendo profondamente la passione, l'impegno e i sacrifici di una tifoseria che sostiene questi colori, in ogni stadio e in ogni contesto".

(ANSA).