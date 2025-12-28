Lazio ancora polemica con gli arbitri: "Errori a nostro sfavore, chiediamo rispetto"
FirenzeViola.it
(ANSA) La Lazio, dopo il gol dell'Udinese a tempo quasi scaduto che ha scatenato molte polemiche per un presunto fallo di mano di Davjs, evidenzia, pur nel rispetto del lavoro e dell'impegno della classe arbitrale, con crescente amarezza "una serie di errori sempre a nostro sfavore, ripetuti e difficili da comprendere". Per questo il club biancoceleste, in una nota "chiede rispetto, uniformità di giudizio e maggiore attenzione" per gli "episodi che stanno incidendo in modo evidente sul lavoro della squadra e sull'equità della competizione, generando rilevanti danni economici al club e ledendo profondamente la passione, l'impegno e i sacrifici di una tifoseria che sostiene questi colori, in ogni stadio e in ogni contesto".
(ANSA).
Pubblicità
News
L’Udinese un’illusione, Parma la dura realtà: questa Viola è da serie B. I confronti interni una presa in giro, la lentezza sull’affare Paratici una costante. Almeno gli garantiranno piena autonomia? di Tommaso Loreto
Le più lette
1 L’Udinese un’illusione, Parma la dura realtà: questa Viola è da serie B. I confronti interni una presa in giro, la lentezza sull’affare Paratici una costante. Almeno gli garantiranno piena autonomia?
Copertina
Alberto PolverosiI 10 comandamenti per la Fiorentina: non pensare di aver già iniziato la rimonta e santificare ogni tanto la tua partita. Parma diventa decisiva per capire se il 5-1 sull’Udinese è tutta farina del suo sacco
Luca CalamaiCosa mi aspetto da Paratici. Tre idee di mercato. Le proteste del Centro Coordinamento e della Fiesole fondamentali per la salvezza. Ferrari imiti il suo amico Pradè
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com