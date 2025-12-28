Serie A, in campo Bologna e Sassuolo: le formazioni ufficiali del derby emiliano
FirenzeViola.it
È tutto pronto al Dall'Ara di Bologna per la sfida delle ore 18:00 tra la squadra di Vincenzo Italiano e il Sassuolo di Fabio Grosso. Il derby emiliano mette in palio punti importanti sia per i padroni di casa alla caccia delle posizioni euopee della Serie A e reduci dalla delusione in finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli sia per gli ospiti. Queste in tal senso le formazioni ufficiali della gara:
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Rowe, Fabbian, Orsolini; Dallinga. Allenatore: Italiano.
Sassuolo (4-3-3): Muric, Candé, Muharemovic, Idzes, Walukiewicz; Koné, Matic, Thorsvedt; Laurienté, Pinamonti, Volpato. Allenatore: Grosso.
