Serie A, doppietta di Hojlund: il Napoli vince in casa della Cremonese

Si è da poco conclusa la gara delle ore 15:00 di Serie A tra Cremonese e Napoli. I padroni di casa allenati da Davide Nicola, e prossimi avversari in campionato della Fiorentina, sono stati sconfitti per 2-0 dagli uomini di Conte con la doppietta decisiva dell'attaccante danese Rasmus Hojlund, sempre più trascinatore degli azzurri. Con questi tre punti il Napoli torna a -1 dal Milan primo in classifica mentre invece la Cremonese resta ferma a quota 21 punti al 12° posto.