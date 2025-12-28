Martorelli: "Paratici copre il vuoto lasciato da Pradè. La situazione dei viola è tragica"

vedi letture

Giocondo Martorelli, noto agente di calciomercato, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Radio Sportiva sul momento che sta vivendo la Fiorentina: "Quello che è successo a Firenze e alla Fiorentina è sotto gli occhi di tutti. Le dimissioni date da Daniele Pradè hanno contribuito a creare un vuoto dirigenziale importante. Ora con l'arrivo di Fabio Paratici si sistemeranno alcune cose nel mercato di gennaio, anche se la sconfitta di ieri porta un'ulteriore dato molto negativo. La situazione per i viola è tragica.

Io dopo l'Udinese avevo detto di non entusiasmarsi, perché i problemi non erano affatto risolti. Questa squadra è senza anima e questo lo dico da mesi. Le altre squadra in lotta per salvezza hanno uno spirito diverso rispetto a quello che fa vedere la Fiorentina. Io spero che Paratici possa stravolgere i piani inserendo almeno 3-4 giocatori che portino entusiasmo, intraprendenza e coraggio".