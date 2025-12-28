Serie A, in campo Cremonese e Napoli: le formazioni ufficiali del match

Serie A, in campo Cremonese e Napoli: le formazioni ufficiali del match
di Redazione FV

Dopo la sfida delle 12:30 tra Milan e Hellas Verona prosegue il programma di giornata della domenica di Serie A. Alle 15:00 scenderanno infatti in campo la Cremonese, prossima avversaria della Fiorentina in campionato, ed il Napoli, a caccia di punti scudetto dopo il successo in Supercoppa Italiana. Queste le formazioni ufficiali della gara:

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Zerbin, Grassi, Payero, Pezzella; Sanabria, Vardy Allenatore: Davide Nicola

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas Allenatore: Antonio Conte