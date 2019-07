VERETOUT, I dettagli dell'offerta presentata dalla Roma

C'è l'offerta della Roma per arrivare a Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina che è dichiarato obiettivo dei giallorossi. Il calciatore aveva già raggiunto in precedenza un accordo col Napoli, ma Petrachi ha superato l'offerta di Giuntoli (2,5 milioni annui) arrivando a mettere sul piatto 2,7 milioni a stagione più un milione aggiuntivo come bonus al raggiungimento della Champions League. Lo scrive l'edizione odierna de Il Messaggero.