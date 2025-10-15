Ventura su De Rossi: "Nessuno voleva farlo entrare. Una grande fake news"

L'ex commissario tecnico della nazionale Giampiero Ventura è stato ospite di Rai Sport dopo il successo dell'Italia contro Israele che ha permesso agli azzurri di raggiungere i play-off per la qualificazione ai mondiali americani in programma la prossima estate. L'ex commissario tecnico è tornato a parlare della vicenda che ha riguardato da vicino lui e Daniele De Rossi nel 2018, quando i due si confrontarono durante la partita: "Nessuno voleva farlo entrare. Era semplicemente il preparatore che, a turno, cercava di far alzare i giocatori per tenerli caldi in caso di necessità. Io non ho mai chiesto a De Rossi di entrare, né ho visto quella scena in diretta: l’ho vista solo giorni dopo, quando è stata riproposta. È la più grande fake news della storia della storia degli ultimi 50 anni nel calcio nazionale italiano.

L'episodio è stato inventato di sana pianta. Tutto ciò che poteva essere rovesciato di negativo, veniva rovesciato".